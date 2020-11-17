Варшава, , 23:31 — REGNUM Студия CD Project Red провела специальную онлайн-трансляцию, в рамках которой она показала игровой процесс Cyberpunk 2077 на консолях Xbox One X and Xbox Series X. Она состоялась 17 ноября на YouTube-канале проекта.

Геймерам показали около десяти минут видео с демонстрацией геймплея, в т.ч. на новой консоли Microsoft. Они смогли увидеть визуальные эффекты игры, бои и жизнь Ночного города.

Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря 2020 года. Ранее CD Project Red заявила, что не планирует вновь переносить релиз.

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