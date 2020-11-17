Евпатория, Крым, , 16:58 — REGNUM Давление в городском водопроводе будет снижено в ночное время в городе Евпатории Республики Крым с 16 ноября, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» информирует, что в связи с необходимостью экономии водных ресурсов, с 16 ноября в ночное время суток (с 23 до 5 часов) будет произведено снижение общегородского давления воды», — говорится в сообщении администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с пресной водой в Крыму обострилась летом 2020 года из-за длительной засухи. Так, в Симферополе с августа вода подаётся по графику, с 17 ноября — по четыре часа по будним дням и по два — в выходные.