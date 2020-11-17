Сан-Матео, США, 17 ноября 2020, 16:55 — REGNUM Многие обладатели консоли PlayStation 5 столкнулись с проблемой во время зарядки контроллера DualSense. Об этом 17 ноября сообщает портал GameRant.
Как оказалось, контроллеры не заряжаются через передний USB-порт, пока консоль находится в спящем режиме. При этом задний USB-порт работает без нареканий.
Напомним, консоль PlayStation 5 поступила в продажу 12 ноября 2020 года. В России она будет доступна только 19 ноября 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Российские геймеры не получат свои PlayStation 5 в срок?
Читайте развитие сюжета: Фото: фанатка Bloodborne создала оружие из игры