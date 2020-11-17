Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга нашли инвестора для достройки пяти многоквартирных долгостроев, брошенных группой компаний «Норманн». Жилые комплексы «На Заречной» и «Три апельсина» достроит ООО «РСТИ». Об этом 17 ноября сообщил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

4 Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 3 ноября обманутые дольщики этих ЖК вывесили баннер с обращением к президенту Владимиру Путину в день его рабочей поездки в Петербург. На одном из недостроенных домов ЖК «На Заречной» появился баннер со словами «Путин, помоги!». Кроме того, дольщики выходили с пикетами к Смольному, а с 31 октября держали голодовку в трейлере у ЖК «На Заречной».

Как сообщили сегодня в Смольном, губернатор поручил курирующему строительную сферу вице-губернатору Николаю Линченко подписать соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и компанией «РСТИ» по вопросу завершения строительства жилых комплексов «На Заречной» и «Три апельсина».

Новому застройщику взамен на помощь с завершением долгостроев будут предоставлены компенсационные земельные участки для новостроек. Это решение проработано и поддержано Министерством строительства РФ, пояснили власти города суть соглашения о достройке пяти домов.

«Нужно провести инвентаризацию, выяснить, в каком состоянии находятся дома. После подписания соглашения (с завтрашнего дня) — застройщик должен быть уже на площадке», — заявил Александр Беглов. Он также поручил взять долгострои под охрану.

Сегодня же губернатор провёл встречу с дольщиками жилых комплексов «На Заречной» и «Три апельсина» и лично сообщил им о принятых решениях.

По данным Смольного, с 2014 года по 2019 год введено 52 проблемных объекта: 106 домов общей площадью почти 1,5 млн квадратных метров.

«Оставить дольщиков один на один с проблемой мы не можем. Это жители нашего города. Мы таких людей не будем бросать. Да, необходимо определенное время, чтобы решить проблемы всех долгостроев», — сказал губернатор.

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