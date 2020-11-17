Хасавюрт, Дагестан, , 15:44 — REGNUM Четверо жителей дагестанского города Хасавюрта обвиняются в незаконной организации азартных игр. Фигуранты предстанут перед судом, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в январе 2019 года трое обвиняемых совместно арендовали в Хасавюрте три помещения для проведения азартных игр. В них они разместили персональные компьютеры с установленными программами, которые позволяли осуществлять азартные игры через интернет. Проводились игры до декабря того же года.

Четвертый обвиняемый не был участником этой организованной преступной группы (ОПГ), но работал администратором в одном из игровых залов. Он принимал деньги от участников азартных игр и предоставлял им доступ к ним, выдавал выигрыши, передавал полученную прибыль членам ОПГ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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