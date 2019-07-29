Махачкала, , 19:56 — REGNUM

В незаконной организации и проведении азартных игр подозреваются пятеро жителей Дагестана. Силовики провели обыски по месту жительства фигурантов и по более 20 адресам игорных заведений, расположенных в городах Махачкала, Дербент, Избербаш и Кизляр, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе СКР по Дагестану.

Установлено, что подозреваемые примерно с 2015 года стали открывать игорные заведения в разных городах республики. В них они установили терминалы с программным обеспечением для проведения азартных игр и осуществляли ставки на события.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года пятеро жителей города Екатеринбурга были признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до четырёх лет.