Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Жителей и гостей Северной столицы предупредили о надвигающемся на регион штормовом ветре с порывами до 22 метров в секунду. Об этом 17 ноября проинформировали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы южного и юго-западного ветра скоростью до 22 м/с.

«На дорогах местами гололедица», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM стало известно, что в ближайшие несколько дней в Петербурге и Ленинградской области из-за атмосферного фронта ожидается потепление до +11 градусов и сильный ветер. К концу рабочей неделе в регионах вновь похолодает до +1 градуса.

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