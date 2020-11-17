Москва, , 14:44 — REGNUM Известие о том, что в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса, в своем телеграм-канале прокомментировал главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

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"Ещё в июле журнал Cell опубликовал статью, в которой говорится, что первоначальный коронавирус мутировал и теперь распространяется его вариант под маркировкой D614G. Он вытеснил первоначальный, «уханьский» коронавирус, который теперь нигде в мире уже и не встретишь!

Хорошо это для нас или плохо? Ну, как он называется и что там точно с вирусологической точки зрения происходит — нам никак! Нам важно — стал он более заразным и более опасным или нет?! В лабораторных условиях он показывает склонность к более быстрому распространению, хотя в реальной жизни это не подтверждается. (Те всплески, что мы видим, укладываются в логику эпидпроцесса, помноженную на многократно увеличивающееся тестирование и не всегда адекватную оценку полученных результатов).

Смертность также не увеличилась, наоборот, — относительно растущих цифр положительных тестов она снижается. Несмотря на отдельные всплески показателей смертности в разных странах, в среднем она в разы ниже того, что было весной. Хочу надеяться, что идёт закономерный процесс вырождения вируса в обычное ОРЗ, когда, «выигрывая в скорости, проигрываешь в силе». Когда-то это должно же произойти?!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вероятность такого развития событий корреспонденту ИА REGNUM подтвердил также кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин.

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