Стокгольм, , 14:09 — REGNUM Согласно отчету Государственного управления социальной защиты населения Швеции, за первую половину 2020 года болезнь COVID-19 стала третьей наиболее распространенной причиной смерти в стране после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

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В период с 1 января по 30 июня 2020 года в Швеции умерли 51 534 человека. От сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний скончались порядка 14 000 и 11 600 человек соответственно. От COVID-19 умерли более 5 500 человек. Наиболее высокая смертность от COVID-19 наблюдалась в апреле.

Средний возраст умерших в первой половине 2020 года для женщин составил 82,5 года, для мужчин — 77,6 года.

Ранее также прозвучали опасения, что пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция приведут к увеличению количества самоубийств. Однако статистические данные за первые шесть месяцев текущего года это не подтверждают.

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