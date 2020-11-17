Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё восемь больных новой коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 16 ноября 2020 года в структуре сообщали о десяти смертях от COVID-19.

Всего в регионе подтверждено 907 летальных случаев COVID-19. По всей стране умер уже 33 931 больной данной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Свердловской области лежат 459 тяжелобольных с COVID-19.

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