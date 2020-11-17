Благовещенск, , 11:16 — REGNUM Исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева объяснила решение Роспотребнадзора РФ о выписке пациента, перенёсшего COVID-19, после получения одного отрицательного теста тем, что с коронавирусной инфекцией специалисты отработали уже восемь месяцев, научились распознавать её и лечить.

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«Ранее, когда эта инфекция не была настолько изучена, были максимально предприняты все меры, чтобы обезопасить население и быть уверенными, что пациенты, которые получили лечение, уже полностью выздоровели. Мы отработали с этой инфекцией восемь месяцев, научились её распознавать и лечить. И уже нет смысла сдавать дважды», — цитирует Леонтьеву пресс-служба правительства Амурской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил по профилактике распространения коронавирусной инфекции утвердила главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован 16 ноября на официальном портале правовой информации.

В постановлении говорится, что тех, кто прошёл лечение, будут выписывать после получения одного отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.