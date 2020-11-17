Москва, , 08:47 — REGNUM Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников опубликовал в своём телеграм-канале комментарий, появившийся после подписания 16 ноября постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, где сказано, что выздоровевших после COVID-19 можно выписывать после одного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. В нём он приводит данные исследований.

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»Согласно исследованиям наиболее высокий риск заражения COVID-19 происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного. Последующие 5−6 дней риски сходят на нет. После этих сроков риск заразиться крайне мал. Ещё раз — это не мое личное мнение, это данные исследований.

Обзор 28 исследований показывает, что ПЦР-тест остаётся положительным в среднем 18 дней. Однако у примерно 20% людей ПЦР тест остаётся положительным до нескольких месяцев. При этом они никак не являются источниками инфекции, по данным исследований. Именно поэтому ВОЗ отказалась от обязательного последующего тестирования ПЦР и рекомендует ориентироваться на клиническую картину. Берут с большим запасом: не менее 10 дней от начала симптомов, плюс три дня после их исчезновения», — пояснил Александр Мясников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 16 ноября 2020 года выявлено 54 423 467 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 501 025 случаев. Также зарегистрировано 1 318 094 летальных исходов, за последние сутки прирост составил 6262 случая.