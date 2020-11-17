Усть-Каменогорск, Казахстан, , 11:08 — REGNUM Власти Усть-Каменогорска объяснили ошибку в слове «Өskemen», которое установлено в виде стелы на въезде в город. Вопрос прокомментировал представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимир Землянский, передает телеканал КТК.

По его словам, в настоящее время проводятся работы по установке подобных стел на въезде в город. Землянский сказал, что скандальная фотография сделана во время монтажа надписи. «Буквально вчера вечером все буквы были на месте», — сказал представитель отдела.

Ранее телеканал КТК показал сюжет с «переименованием» города Усть-Каменогорска. Өskemen — это название города на казахском языке на латинице. На въезде была установлена надпись без буквы «s»: «Өkemen».