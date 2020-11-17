Нью-Джерси, США, , 10:47 — REGNUM Во втором сезоне игры SnowRunner геймеры смогут отправиться в Канаду. Об этом 17 ноября сообщает издание PCGamesN.

Второй сезон игры откроет геймерам доступ к двум новым картам общей площадью больше четырёх квадратных километров. Главным заданием игроков станет помощь в постройке завода по переработке руды.

Напомним, SnowRunner — это игра-симулятор езды по бездорожью. Её релиз состоялся в апреле 2020 года.

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