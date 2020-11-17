Биробиджан, , 10:28 — REGNUM В Еврейской автономной области за прошедшую неделю выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 2587 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За неделю справились с болезнью 152 жителя области. Всего излечились в регионе 1423 человека. Не справились с болезнью и умерли за неделю семь пациентов, за весь период — 47.

Госпитализированы в ковидные госпитали 180 носителей коронавируса. Ещё 937 человек проходят лечение на дому. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом увеличен до 310 мест, из них заняты 255 (82,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн с 30 октября находился на больничном. У него было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. С 17 ноября Гольдштейн вышел на работу.