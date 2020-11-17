Биробиджан, , 07:35 — REGNUM Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн с 30 октября находился на больничном. У него было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. С 17 ноября Гольдштейн вышел на работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Более двух недель глава региона проходил лечение амбулаторно, продолжая при этом работать в онлайн-режиме.

Выйдя с больничного, Гольдштейн распорядился обеспечить в области резерв коек в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом — не менее 20%. В случае нехватки машин скорой помощи губернатор ЕАО потребовал использовать другой транспорт — в том числе автомобили органов власти.

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«Люди должны оперативно получать необходимую медицинскую помощь — и на дому, и в поликлиниках», — отметил губернатор ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Приамурье, ознакомился с эпидобстановкой в регионе и назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в области одной из самых сложных в ДФО.