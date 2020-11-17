Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали пять новых летальных случаев в результате заболевания COVID-19. Таким образом с начала пандемии коронавируса в регионе скончались 126 человек. Об этом 17 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Также за прошедшие сутки в Ленобласти было выявлено 179 новых инфицированных жителя, что на три случая меньше, чем было выявлено сутками ранее. Таким образом в регионе заразились коронавирусом с начала пандемии 14 288 человек, из них 8602 человека выздоровели, в том числе 183 выписаны за последние сутки.

Добавим, по данным регионального оперативного штаба, на вечер 16 ноября в Ленинградской области было развернуто 2167 коек, из которых 641 свободны (29,58%), в том числе 242 реанимационных. За 15 ноября в регионе было госпитализировано 59 человек — девять с подтвержденным COVID-19 и 50 человек с внебольничной пневмонией.

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