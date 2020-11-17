Симферополь, , 09:12 — REGNUM Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе скончался в ночь на 17 ноября. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. Григорию Иоффе было 67 лет.

«Да, подтверждаю, скончался сегодня ночью. Причины я пока не знаю», — цитирует Фикса Крыминформ.

Григорий Иоффе — уроженец Симферополя, в 2009—2010 годах, а также в феврале-марте 2014 года занимал пост первого председателя Верховного Совета Крыма. С 30 июня 2014 года являлся председателем Общественной палаты Республики Крым.