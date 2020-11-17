Благовещенск, , 06:21 — REGNUM В Амурской области из имеющихся 25 компьютерных томографов, все из которых задействованы для диагностики COVID-19, пять не выдержали нагрузки и вышли из строя, об этом стало известно на совещании при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе, которое он провёл в регионе.

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Для диагностики COVID-19 задействовали все имеющиеся в области томографы — 19 из них находятся в госучреждениях здравоохранения, шесть — в медицинских организациях других форм собственности.

Для ремонта пяти вышедших из строя КТ выделен 31,4 млн рублей.

Полпред президента поручил Минпромторгу РФ проработать вопрос об оперативном предоставлении Приамурью новых томографов, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округеЮрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Приамурье, ознакомился с эпидобстановкой в регионе и назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в области одной из самых сложных в ДФО.