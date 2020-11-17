Благовещенск, , 06:02 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Приамурье, ознакомился с эпидобстановкой в регионе и назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в области одной из самых сложных в ДФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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«Мы должны разобраться, что в регионе нужно сделать, чтобы более эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, в чем мы должны помочь со стороны федеральных органов исполнительной власти», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Одна из главных проблем Приамурья в период пандемии — это катастрофическая нехватка медицинских кадров. Как рассказала и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, в инфекционных госпиталях на сегодняшний день работают 211 врачей, 523 средних медицинских работника. На помощь пришли 253 студента медицинской академии и 164 волонтёра.

Дефицит врачей в ковидных стационарах составляет 67%, среднего медперсонала — 33%. Помимо этого в регионе отмечается неудовлетворительно время ожидания скорой помощи.

Юрий Трутнев поручил Минздраву России и Роспотребнадзору в течение этой недели направить в область специалистов для обеспечения работы системы здравоохранения Приамурья.

«Самое главное — чтобы люди вовремя получали помощь», — подчеркнул Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, снизить риск заражения коронавирусом позволит правильное питание, поддержание уровня витамина D в организме и физические нагрузки, сообщил 17 ноября бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью радио Sputnik.