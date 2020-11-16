Любляна, , 23:59 — REGNUM Правительство Словении приняло решение о продлении действия режима эпидемии в стране ещё на 30 дней. Об этом сообщил на пресс-конференции 16 октября министр здравоохранения республики Томаж Гантар.

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На всей территории Словении продолжит действовать запрет на проведение любых общественные мероприятия, остаются закрытыми образовательные учреждения и все общественных заведения, работа которых не является жизненно необходимой.

Как отметил Гантар, власти страны рассчитывают, что ограничительные меры должны дать положительный эффект в течение двух недель, после чего будет разработан план поэтапного смягчения карантина.

Согласно последним официальным данным, в Словении выявлено уже более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом, подтверждён 831 случай летального исхода.