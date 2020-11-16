Вена, , 23:45 — REGNUM Издательская компания THQ Nordic призналась, что тизер в игре SpellForce 3: Fallen God, касающийся ремейка TimeSplitters 2, был просто шуткой. Об этом 16 ноября сообщил портал Eurogamer.

Представитель THQ Nordic сказал в интервью журналистам, что это было лишь «невинное пасальное яйцо» (скрытая отсылка). Он обратил внимание геймеров на то, что торговец в игре, сообщающий о возможности получить «TimeSplitters 2 Remake» известен тем, что никогда не говорит правду.

Стоит отметить, что права на франшизу TimeSplitters принадлежат THQ Nordic Embracer Group. Ранее в сети появились слухи о том, что проект новой игры действительно находится в разработке. Релиз второй части TimeSplitters состоялся 9 октября 2002 года.

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