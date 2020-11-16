Любляна, , 23:29 — REGNUM Правительство Словении 16 ноября еще на 30 дней продлило режим эпидемии, в рамках которого оно имеет право принимать все необходимые меры для замедления распространения коронавируса. Это решение вступит в силу 18 ноября. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Первое решение объявить режим эпидемии в Словении, принятое 19 октября, определило особый вид чрезвычайной ситуации со сроком действия в один месяц. Этот режим является юридической основой для принятия эпидемиологических и других мер, чтобы остановить распространение коронавируса.

В день принятия первого решения об объявлении эпидемии в октябре в Словении было зарегистрировано 726 новых случаев заражения, а число смертельных случаев в общей сложности составляло 188 человек, но позже, несмотря на принятие более строгих мер, ситуация значительно ухудшилась. В последние недели было зафиксировано более двух тысяч новых случаев заражения в день в Словении. Число смертей увеличилось до 831, а в словенских больницах находится около 1300 пациентов, что значительно затруднило функционирование системы здравоохранения страны.