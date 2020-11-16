Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2020 году продолжилось снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Власти связывают эту позитивную тенденцию с различными мерами, которые предпринимаются городским правительством для борьбы с наркоманией и наркоторговлей.

Напомним, 16 ноября состоялось расширенное заседание Совета Безопасности РФ под председательством президента Владимира Путина, которое было посвящено Стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. В его работе принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«В 2019 году в Петербурге число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, значительно снизилось — до 13,7% от общего числа преступлений. Для сравнения, в 2018 году этот показатель был 22,4%, в 2017 — 24,6%», — сообщил Александр Беглов после заседания Совета Безопасности.

По данным Петростата, в январе-сентябре 2020 года количество наркопреступлений в Петербурге снизилось еще на 11,5% к уровню того же периода 2019 года. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составила 14,5% в общем количестве преступлений за первые девять месяцев текущего года.

Общий уровень распространенности наркологических заболеваний в Петербурге за 2017−2019 годы снизился на 10,5%. Особую роль здесь играет работа с молодежью.

«В Петербурге проводятся мероприятия, на которых ребятам объясняют о вреде потребления наркотиков <…> Наряду с этим город уделяет большое внимание привлечению молодежи в общественную, волонтерскую деятельность. Многое делается для трудоустройства молодых петербуржцев», — отметил Александр Беглов.

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Ежегодно социально ориентированные некоммерческие общественные организации на конкурсной основе получают гранты и субсидии из городского бюджета. В 2019 году четыре социально ориентированные НКО получили субсидии на сумму 10,2 млн рублей.

В 2020 года субсидии были выделены трем организациям на общую сумму около 6 млн рублей: на профилактику наркомании и оказание помощи наркозависимым и созависимым лицам.

Субсидии и гранты выделяются также организациям, деятельность которых шире, чем только противодействие наркомании. В частности, в 2020 году десять организаций получили субсидии на проекты по популяризации здорового образа жизни, профилактике наркомании и алкоголизма на общую сумму в 7,3 млн рублей. Еще пять организаций в 2020 году получили гранты из бюджета Санкт-Петербурга на шесть антинаркотических проектов. Общая сумма грантов — 6,8 млн рублей.

Александр Беглов отметил эффективность антинаркотических программ. «Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков в последние годы снижается. Это результат работы по оказанию помощи тем, кто уже попал в трудную ситуацию, и по предотвращению распространения наркомании», — сказал губернатор.

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