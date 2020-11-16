Москва, , 11:24 — REGNUM В январе-сентябре 2020 года выездной поток туристов из России сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, приводит данные ФСБ РФ Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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За девять граждане РФ совершили 3 млн 170 тыс. 852 поездки за рубеж. Это всего 19,75% от аналогичного показателя III квартала 2019 года (16 млн 054 тыс. 026). Таким образом, выездной поток из России сократился в пять раз.

Чаще всего в январе-сентябре жители России выезжали вошли в Турцию (1 млн 090 тыс. 508 поездок), в Абхазию (1 млн 028 тыс. 404), на Украину (398 тыс. 098), в Казахстан (146 тыс. 248) и Финляндию (80 тыс. 999).

Как сообщало ИА REGNUM, за I полугодие 2020 года выездной поток туристов из России снизился на 62,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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