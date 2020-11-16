Москва, , 09:47 — REGNUM Решение о прежнем формате проведения ЕГЭ — без социальной дистанции для учеников и масок для учителей — будут принимать Роспотребнадзор и Минздрав РФ. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Это будет решать Роспотребнадзор и Минздрав. Если ситуация летом окажется кардинально другой, если сформируется популяционный иммунитет или большинство граждан будет вакцинировано, если количество заражений будет единичным… То, возможно, и не будет смысла в применении всех этих мер», — сказал Музаев.

Однако, по его словам, если ситуация с коронавирусом останется на уровне лета 2020 года, то все эпидемиологические меры в пунктах проведения экзаменов сохранятся, поскольку они оказались крайне эффективными.

Музаев отметил, что в среднем за всю кампанию ЕГЭ было проведено более двух млн «человекоэкзаменов», и каждый раз выпускники по три с половиной часа находились в одной аудитории: «У нас были очень большие опасения. Но в итоге по причине болезни всего 400 выпускников пропустили ЕГЭ в основные дни. И большинство из них все равно успели все сдать в резервные дни и все-таки смогли подать документы в вузы».

Чиновник отметил, что санитарные меры безопасности сыграли в этом вопросе главную роль.