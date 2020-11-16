Токио, , 06:33 — REGNUM Более 80% жителей Японии обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные телефонного опроса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

По его данным, 84% японцев выражают обеспокоенность рекордным ростом числа зараженных новым коронавирусом. Из них 68,4% считают, что правительству Японии следует уделять в первую очередь внимание этой проблеме, а не вопросам стимулирования экономики в ситуации пандемии COVID-19.

При этом 50% респондентов выступили против правительственной программы по поддержке внутреннего туризма, еще 43,4% поддержали эту программу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии 15 ноября выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 1737 человек. Отмечалось, что рекордный рост заболеваемости фиксируется в стране уже три дня подряд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии могут отменить новогодние торжества с участием императорской семьи