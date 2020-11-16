Хайкоу, Китай, , 04:11 — REGNUM Провинция Хайнань на юге Китая запустила план медицинского страхования, который касается иностранных препаратов, которые готовятся к одобрению к использованию в Китае для борьбы с раком, сообщает агентство Синьхуа.

Специальный страховой продукт, запущенный в Международной пилотной зоне медицинского туризма Боао Лечен, покрывает 49 препаратов. Самая низкая годовая стоимость продукта за первый год составит 39 юаней ($5,9), в то время как страховка покрывает до 1 миллиона юаней расходов на лекарства, сообщила администрация пилотной зоны.

Люди всех национальностей, проживающие на материковой части Китая, могут приобрести страховку, добавили в администрации. Предполагалось, что страхование снизит финансовое бремя онкологических больных и ускорит выход зарубежных фармацевтических предприятий на китайский рынок.

Китайское правительство 1 июня опубликовало генеральный план создания свободного торгового порта Хайнань, направленный на превращение островной провинции в всемирно влиятельный порт свободной торговли высокого уровня к середине века. Этот план также поощряет провинцию к изучению инноваций в секторе медицинского страхования.