Москва, , 23:09 — REGNUM Министр транспорта России Виталий Савельев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

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«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат», — сказал он.

Представитель ведомства уточнил, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора Савельев должен соблюдать самоизоляцию.

Исполнять обязанности главы Минтранса будет первый заместитель Савельева Александр Нерадько.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Российской Федерации выявлено 22 572 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. По-прежнему лидер по числу суточного прироста выявленных случаев заражения — Москва. В столице выявлен 6271 случай.

Нарастающим итогом с начала пандемии в России зарегистрировано 1 925 825 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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