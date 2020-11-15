Лондон, , 22:35 — REGNUM В Великобритании за последние сутки от COVID-19 умерли 168 человек, а суммарное количество летальных исходов в стране от данного заболевания на данный момент составляет 51 934. Об этом сообщается 15 ноября на сайте британского правительства.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа на территории страны было выявлено 24 962 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2.

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся коронавирусом в Британии составляет более 1,36 млн.

Напомним, сутками ранее на территории Великобритании было выявлено 26 860 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 12 октября премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в борьбе с пандемией нельзя рассчитывать на быстрое получение эффективной вакцины против COVID-19.

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