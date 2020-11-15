Москва, , 18:10 — REGNUM Обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса, в котором он заверил, что власти страны делают всё для завершения конфликта, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 15 ноября в сервисе «Яндекс. Новости».

«Без расчленения Украины, видимо, не обойтись, и это было бы самым лучшим вариантом, чтобы избавиться от этой головной боли. Венгры, чехи и поляки не будут против возвращения своих земель, а сама Украина честно выполнит предписанную самой себе десоветизацию, и, наконец, избавится от тяжёлого и позорного сталинского наследия в виде тоталитарного присоединения к ней чужих территорий. И Донбасс вернётся в Россию», — написала Ирина К.

По мнению некоторых комментаторов, о завершении конфликта можно будет говорить только когда с территории Донбасса уйдут войска Украины, а также добровольческие батальоны, которые ведут обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

«Завершит? Тогда в таком случае пусть отдаст приказ в адрес ВСУ и добровольческим нац. батальонам о том, чтобы они окончательно ушли с этих территорий», — пишет Георгий Д.

Нашлись и те, кто посчитал обращение Зеленского абсолютно неадекватным. По их мнению, за всё это время Украина так и не смогла предложить жителям Донбасса ничего, кроме войны.

«Суббота, вечер. Вот бы и мне того, что употребил Зеленский. Это зелье отрывает человека от реалий напрочь. Он забыл о снятом моратории на продажу украинских земель и то что уйдут эти земли в основном за долги, вернее за проценты к ним, долги останутся и снова будут расти. Еще он забыл о почти $90 млрд долге. Наверное, хочет взять в долю и жителей Донбасса, в долю выплачивания долга. Об убитой экономике забыл. Об отсутствии санитарно-эпидемиологической службы забыл и миллионах больных короной. Куда он их зовет? Что есть у него такого, чтобы заманить к себе дончан? Наверное, поделится зельем, которое употребляет сам. Ведь что б сейчас люди рвались на Украину им нужно отключить мозг», — считает пользователь populowandrei.

Напомним, 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и заверил, что власти страны делают все для завершения конфликта.