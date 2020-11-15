Симферополь, , 11:32 — REGNUM Ещё 201 случай заражения коронавирусом подтверждён в Республике Крым за минувшие сутки, об этом 15 ноября сообщил на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее было подтверждено 207 новых случаев.

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«За 14 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 80 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завезены из-за рубежа», — написал Аксёнов.

Таким образом, с начала пандемии в Крыму подтверждено 12 206 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7805 человек. Скончались 208 пациентов, в том числе две смерти зарегистрировано за последние сутки.