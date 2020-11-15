Ташкент, , 08:53 — REGNUM В Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана 14 ноября состоялся брифинг с участием экспертов, в ходе которого один из участников мероприятия сообщил о повторном инфицировании коронавирусом, сообщает Kun.uz.

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Один из участников брифинга сообщил, что первый раз заразился коронавирусом в августе текущего года, а на днях выяснилось, что он вновь заразился SARS-CoV-2. Однако в этот раз коронавирус вызвал у него тяжелую форму COVID-19.

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Член штаба по борьбе с коронавирусом Нурмат Отабеков в ответ на сообщение заявил, что ранее инфицированный коронавирусом «не подвергается риску повторного заражения вирусом». Он также отметил, что переболевшие COVID-19 также должны соблюдать все рекомендованные санитарно-эпидемиологические меры. Эксперт отметил, что официальных данных о повторном инфицировании SARS-CoV-2 крайне мало — несколько единиц на почти что 53 млн случаев инфицирования.

Отабеков порекомендовал повторно заразившемуся коронавирусом проходить лечение под наблюдением врача-вирусолога или инфекциониста.

Отметим, о первом случаев повторного заражения коронавирусом в Узбекистане стало известно в октябре месяце текущего года.

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Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что численность случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией в мире не превышает десяти.