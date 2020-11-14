Москва, , 20:49 — REGNUM Заявление Министерства здравоохранения России о том, что COVID-19 нередко может вызывать осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Оно-то как раз понятно, что в случае осложнения нужно идти к специалисту. А куда идти, если районную больницу сделали ковидной лечилкой и все врачи из поликлиники или перешли туда, или уволились. И даже если поликлиника работает, то она заточена только под сопливых и ковидных. С другими болячками и соваться нет смысла», — пишет Андрей К.

Ряд комментаторов считает, что обращались с симптомами, говорящими о проблемах с сердцем после заболевания COVID-19, в медицинские организации. Они отметили, что врачи неохотно ставят данный диагноз, чтобы не портить статистику заражений.

«Именно с такими симптомами неделю назад я обратился к кардиологу, ходя у меня ковид не поставили, а только воспаление легких, сделал кучу анализов, сегодня сходил на повторный прием к кардиологу. Так врач в открытую говорит, что у меня последствия ковида, а не пневмонии», — поделился пользователь Александр.

Другие указали на то, что медики попросту не оказывают достаточный объём лечения для пациентов с коронавирусом, что и становится причиной осложнений, в том числе и на сердце.

«Если бы врачи долечивали больных до выздоровления. Тех, кто заболел в «легкой» форме, врачи выписывают, сразу же, при двух отрицательных тестах. Людям потом приходится самим, платно, делать КТ, ЭКГ, сдавать кровь… В регионах — все анализы недешёвые. Еще и лекарства кучу денег стоят», — написала пользователь Лилия.

Нашлись и те, кто предположил, что сердечно-сосудистые осложнения могут быть вызваны постоянным ношением маски. Пользователи указали, что в особой группе риска по осложнениям находятся люди пожилого возраста.

«А может это от ношения масок? У меня молодого сердце начало болеть после нахождения в душном транспорте с маской. Что уж говорить про пожилых», — задаётся вопросом пользователь MG3.

Напомним, 14 ноября в Минздраве России сообщили о том, что COVID-19 нередко может вызывать осложнения в работе сердечно-сосудистой системы.