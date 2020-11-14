Минск, , 15:56 — REGNUM По состоянию на 14 ноября в Белоруссии выявили 112 870 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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94 337 ранее инфицированных SARS-CoV-2 выздоровели, 1039 пациентов скончались от осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

На текущий момент в стране провели 2 847 856 тестов на SARS-CoV-2.

За сутки в республике выявили 1248 новых случаев инфицирования коронавирусом, шесть человек скончались, 767 человек выздоровели.