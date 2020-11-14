Киев, , 13:34 — REGNUM Украина может получить первую партию вакцины от SARS-CoV-2 предположительно во втором квартале 2021 года, заявил 13 ноября глава офиса Всемирной организации здравоохранения на Украине Ярно Хабихт в интервью DW.

Вакцина Af.mil

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По словам представителя ВОЗ, Украина в целом получит прошедшую испытание вакцину в количестве, которое покроет потребность в вакцине лишь двадцати процентов населения страны, также, как и другие страны, претендующие на вакцину. Он также предположил, что вакцина скорее всего будет распределена среди взрослого населения страны с высоким риском осложнений. В качестве примера он привел пожилых людей и лиц, имеющих хронические заболевания.

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Вакцина по словам Хабихта будет поставляться траншами. Первый транш будет покрывать потребность в вакцине порядка трех процентов населения страны и составит около 1,25 млн доз, которые согласно «предварительным предположениям, могут быть доступны стране во втором квартале следующего года».

Украина может рассчитывать до конца 2021 года получить всю партию вакцины, покрывающую потребности двадцати процентов населения страны и составляющую до 8,34 млн доз вакцин.

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Напомним, ранее глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что официальный Киев рассчитывает получить вакцину от коронавируса нового типа весной 2021 года.