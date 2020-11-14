Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 18 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 ноября.

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Коронавирус унёс жизни восьми женщин в возрасте от 56 до 72 лет и десятерых мужчин в возрасте от 54 до 74 лет. Все пациенты с COVID-19 страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии от осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, скончались 1 тыс. 49 жителей Ростовской области.

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