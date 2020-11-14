Москва, , 12:19 — REGNUM За минувшие сутки в Российской Федерации выявлено 22 702 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Сообщается, что за сутки в 85 субъектах Российской Федерации выявлено 22 702 новых случая заражения коронавирусом. Из них 25,2% не имеют клинических проявлений болезни.

Также уточняется, что за сутки зафиксирована 391 смерть от COVID-19.

В то же время выздороветь от COVID-19 смогли 18 626 человек.

Напомним, что с начала октября ситуация с коронавирусом в России значительно ухудшилась. Суточный прирост выявленных случаев заражжения устойчиво перевалил за 20 тысяч в день. При этом власти не вводят жесткие ограничения, подобные тем, что были весной.