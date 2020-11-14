Москва, , 08:40 — REGNUM В ряде городов России, в частности, в Сочи Москве и Санкт-Петербурге, в ночь на 14 ноября прошли проверки заведений, работающих после 23:00, на соблюдение коронавирусных ограничений.

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В большинстве ресторанов, клубов и баров в 23:00 двери были закрыты — заведения не работали. Такое правило действует до 6:00, в частности в Москве и Сочи.

Однако в Сочи в неположенное время работала одна из кальянных. Кроме того, ещё в двух заведениях шумели дискотека и караоке. В одном из этих заведений двери проверяющим не открыли.

В Санкт-Петербурге инспекторы с удивлением обнаружили, что после 23:00 работает большая развлекательная зона с боулингом, бильярдом и баром, при том что такие объекты должны быть закрыты даже в дневное время.

Напомним, что подобные ограничения были введены для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.