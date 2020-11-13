Москва, , 18:12 — REGNUM Номинированные на премию Москвы в области медицины работы имеют не теоретический, а прикладной характер. Об этом 13 ноября заявила заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова на торжественной церемонии вручения XVIII премии города Москвы в области медицины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, в представленных работах представлены не только практические методики лечения, но и высокие технологии.

«Над каждой работой не перестаёшь удивляться. Это не теория. Все проекты — работы, реализованные в настоящий момент, — позволяют оберегать человеческое здоровье на самом высоком уровне», — сказала Ефремова.

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