Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM В Свердловской области продлили дистанционный формат обучения для 6−10 классов школ ещё на неделю. Соответствующий указ размещён на региональном портале правовой информации.

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Документ подписан главой региона Евгением Куйвашевым.

Указом «рекомендуется» продлить дистанционный режим для 6−10 классов по 21 ноября 2020 года. Учащиеся 11 классов возвращаются к полноценному формату учёбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйвашев обосновывал отмену дистанционного формата для 11 классов тем, что ученики должны готовиться к Единому государственному экзамену. Однако девятиклассников, которым приходится готовиться к Основному государственному экзамену, с особого режима так и не выпустили.

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