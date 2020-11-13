Новосибирск, , 13:49 — REGNUM В Новосибирской области снижается количество пациентов с тяжёлой формой COVID-19 коронавируса. При этом развёрнутый коечный фонд и организованная амбулаторная помощь позволяет оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Об этом на брифинге сегодня, 13 ноября, заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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«С начала ноября в Новосибирской области выписаны из стационаров и с амбулаторного лечения около 1 700 человек — это очень хороший показатель. Также увеличилось количество проведённых тестов, в среднем мы вышли на показатель более 10 000 в сутки», — отметил Хальзов.

Он подчеркнул, что также была усилена работа колл-центров поликлиник за счёт студентов медицинского университета и медицинского колледжа, дополнительно привлечены еще десять человек на службу 112.