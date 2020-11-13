Новосибирск, , 13:06 — REGNUM В Новосибирской области налоговые органы меняют режим приёма граждан »в связи со сложной эпидемиологической обстановкой». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

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Личный приём и обслуживание налогоплательщиков будет ограничен с 16 по 27 ноября включительно.

Уточняется, что приём и обслуживание осуществляется исключительно по предварительной записи через электронный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Корреспонденция будет приниматься на бумажном носителе через боксы, установленные в каждой инспекции.