Южно-Сахалинск, , 11:27 — REGNUM На Сахалине, где долгое время не было смертельных случаев среди коронавирусных пациент, от COVID-19 скончался пятый человек, об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

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Умер житель Южно-Сахалинска 1952 года рождения. Сообщается, что мужчина страдал хронической обструктивной болезнью легких, имел сердечно-сосудистые патологии.

«Развитие воспалительного процесса в совокупности с хроническими заболеваниями привело к летальному исходу», — написал глава региона.

За последние сутки на Сахалине выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом, выписали с выздоровлением 85 человек. За весь период пандемии в островном регионе заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 9205 жителей, полностью излечились 6119 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России официально зафиксировали 411 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Эта цифра на 28 случаев меньше показателя предыдущих суток, когда в стране было зарегистрировано 439 смертей от COVID-19. Всего же, с начала распространения инфекции, в России зафиксировано 32 443 летальных исхода.