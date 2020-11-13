Москва, , 11:09 — REGNUM За минувшие сутки в России официально зафиксировали 411 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом 13 ноября сообщает оперативный штаб Москвы.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эта цифра на 28 случаев меньше показателя предыдущих суток, когда в стране было зарегистрировано 439 смертей от COVID-19. Всего же, с начала распространения инфекции, в России зафиксировано 32 443 летальных исхода.

При этом за сутки в России полностью выздоровели 18 735 человек. С момента появления новой инфекции в РФ выявлен 1 880 551 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, выздоровели 1 406 903 человека.

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