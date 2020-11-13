Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 310 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 ноября.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 36 муниципальных образований Ростовской области. Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (129), Новочеркасске (23), Новошахтинске (12) и Каменске-Шахтинском (11). Почти треть заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 1% — дети.

Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области достигло 34 тыс. 657 человек.

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