Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Петербурге за последние сутки коронавирус нашли у 1756 человек. Об этом сообщает 13 ноября федеральный оперативный штаб.

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Этот показатель на 89 случаев больше, чем днем ранее, и является очередным «рекордом» для Северной столицы за все время пандемии.

Всего в городе коронавирус с марта текущего года нашли у 77 908 граждан. Выздоровел от COVID-19 из них 46 783 человек, включая 912 выписанных за последние сутки, что тоже стало рекордным числом.

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Добавим, в России за сутки зафиксировали 21 983 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Их общее число достигло 1 880 551 инфицированных. За весь период выписано по выздоровлению по России 1 406 903 человек.

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