Ташкент, , 09:26 — REGNUM Вузы Узбекистана вернутся к традиционной очной форме обучения с 16 ноября 2020 года, сообщили в Телеграм-канале министерства высшего и среднего специального образования республики.

Отмечается, что решение принято 12 ноября на заседании специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. «Все вузы продолжат традиционный учебный процесс с 16 ноября на основе мероприятий и планов вузов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября пресс-секретарь министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана Фархад Бабашев назвал слухами все сообщения о возобновлении работы вузов республики.

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