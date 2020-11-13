Москва, , 00:44 — REGNUM Новый пакет ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции, вступил в силу в Москве с 13 ноября. Он, в частности, вводит запрет на работу развлекательных заведений ночью.

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С сегодняшнего дня в столице запрещается работа ночных клубов, караоке, боулингов, а также ресторанов, баров, кафе и других заведений с 23:00 до 06:00. Ограничения не относятся к сфере приготовления блюд на вынос, торговли ими и курьерской доставки.

На дистанционную форму обучения в Москве переходят вузы и колледжи, а транспортные карты студентов заблокируют. Также в столице запрещается проведение культурных, выставочных, развлекательных мероприятий с участием зрителей.

Ограничения будут действовать и новогоднюю ночь. Запрет введён до 15 января 2021 года в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.

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