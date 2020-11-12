Кэри, США, , 23:52 — REGNUM Магазин видеоигр Epic Games Store бесплатно раздаст космический симулятор Elite Dangerous в рамках своей еженедельной акции. Об этом 12 ноября сообщил сайт сервиса.

Желающие получить игру бесплатно смогут сделать это в период с 19 по 26 ноября 2020 года. Стоит отметить, что ранее компания Frontier Developments сделала бесплатным дополнение Horizons, позволяющее приземляться на планеты.

Ранее разработчики Elite Dangerous сообщили, что они выпустят платное обновление Odyssey, которое впервые позволит геймерам совершать пешие прогулки по космическим базам и планетам. Ожидается, что его релиз состоится в начале 2021 года.

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